Один із найдорожчих футболістів світу Грізманн назвав місце продовження кар'єри

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Форвард збірної Франції та мадридського “Атлетіко” Антуан Грізманн вирішив залишитися у стані “матрацників” та не переходити до команди-конкурентки “Атлетіко”, інформує УНН з посиланням на Twitter футболіста.

Бомбардир “Атлетіко” розмістив на своїй сторінці в Twitter відео на тлі домашнього стадіону “матрацників” “Ванда Метрополітано”, в якому повідомив уболівальникам, що залишається в мадридському клубі.

“Мої фанати, моя команда, мій будинок”, — йдеться у записі француза в “Атлетіко”.

Примітно, що ЗМІ пов’язували Грізманна із переходом в каталонську “Барселону”.

Зазначимо,що за “Атлетіко” французький нападник грає з 2014 року. У крайньому сезоні за 49 поєдинків Грізманн забив 29м’ячів і віддав 15 асистів.

Додамо також,трансферна вартість гравця, у якого контракт з “матрацниками” діє до літа 2022-го року, становить 100 млн. євро. За даним показником француз поділяє з 9 по 12 місце серед найбільш дорожчих футболістів світу.

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