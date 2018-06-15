Один із найдорожчих футболістів світу Грізманн назвав місце продовження кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Форвард збірної Франції та мадридського “Атлетіко” Антуан Грізманн вирішив залишитися у стані “матрацників” та не переходити до команди-конкурентки “Атлетіко”, інформує УНН з посиланням на Twitter футболіста.
Бомбардир “Атлетіко” розмістив на своїй сторінці в Twitter відео на тлі домашнього стадіону “матрацників” “Ванда Метрополітано”, в якому повідомив уболівальникам, що залишається в мадридському клубі.
“Мої фанати, моя команда, мій будинок”, — йдеться у записі француза в “Атлетіко”.
Примітно, що ЗМІ пов’язували Грізманна із переходом в каталонську “Барселону”.
Зазначимо,що за “Атлетіко” французький нападник грає з 2014 року. У крайньому сезоні за 49 поєдинків Грізманн забив 29м’ячів і віддав 15 асистів.
Додамо також,трансферна вартість гравця, у якого контракт з “матрацниками” діє до літа 2022-го року, становить 100 млн. євро. За даним показником француз поділяє з 9 по 12 місце серед найбільш дорожчих футболістів світу.