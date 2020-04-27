Одеський стадіон "Чорноморець" вкотре виставили на торги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в черговий раз виставив на продаж стадіон "Чорноморець". Його стартова ціна - 1 139,89 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду, передає УНН.
"28 квітня 2020 року відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", розташованих в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20. Актив перебуває на балансі АТ "ІМЕКСБАНК". Початкова ціна реалізації – 1 139,89 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Так, комплекс будівель та споруд найбільшого на півдні України стадіону включає чашу стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення, бізнес-центр із рестораном загальною площею майже 10,8 тис. кв. метрів, фітнес-центр, готель, підземний паркінг для транспортних засобів, а також інші будівлі та приміщення згідно з функціональним призначенням об’єкта.
Повідомляється, що остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.
Торги відбудуться на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ за голландською моделлю аукціону. У ньому можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.
Нагадаємо, що стадіон виставляли на продаж вже 15 разів.