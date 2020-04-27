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Одесский стадион "Черноморец" в очередной раз выставили на торги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз выставил на продажу стадион "Черноморец". Его стартовая цена - 1 139,89 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает УНН.

"28 апреля 2020 года состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20. Актив находится на балансе АО "ИМЭКСБАНК". Начальная цена реализации - 1 139,89 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, комплекс зданий и сооружений крупнейшего на юге Украины стадиона включает чашу стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения, бизнес-центр с рестораном общей площадью почти 10,8 тыс. кв. метров, фитнес-центр, гостиницу, подземный паркинг для транспортных средств, а также другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Сообщается, что последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Торги состоятся в электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ по голландской модели аукциона. В нем могут принять участие юридические и физические лица.

Напомним, что стадион выставляли на продажу уже 15 раз.

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