Стадіон “Чорноморець” 15-й раз виставили на торги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запланував початок наступних торгів з продажу стадіону “Чорноморець” в Одесі на 5 лютого 2020 року. Відзначимо, що ці активи уже виставляли на торги 14 разів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
“Фонд гарантування вкладів запланував 5 лютого 2020 року наступний аукціон з продажу пулу активів — центрального стадіону „Чорноморець“ в Одесі та 40 кредитів юридичних осіб”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що початкова ціна реалізації — 733,25 млн грн. Продається житлова нерухомість стадіону “Чорноморець” площею 80 289 кв.м.
Повідомляється, що до пулу активів також увійшли права вимоги АТ “Імексбанк” за 40 договорами, укладеними з юрособами. Заборгованість за ними сягає 13,2 млрд грн, із них по тілу кредитів — 7,2 млрд грн, решта 6 млрд грн — відсотки.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на майданчику “Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн” (FFN), який дозволяє залучити якомога більше учасників, у тому числі іноземних інвесторів.
Зазначається, що раніше ці активи виставлялися на торги 14 разів упродовж півтора року — спочатку в системі Prozorro.Продажі, а потім на іноземних майданчиках, але так і не були викуплені навіть після суттєвого зниження ціни.
“Під час останнього аукціону, 15 січня, вартість пулу активів стартувала з 733,25 млн грн та знизилася упродовж дня на 50% — до 366,63 млн грн. Незважаючи на це, торги завершилися безрезультатно, оскільки не було учасників. За словами експертів ринку, виставлені на продаж активи привертають увагу інвесторів, однак поки ніхто не наважується їх купити. Оскільки для отримання повного доступу до активів покупцю доведеться витратити чимало часу, зусиль та коштів, можливо, пройти через низку судів. Це пояснює невисокий попит на такі активи і зниження їх ціни”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що стадіон “Чорноморець” виставляли на торги в грудні.