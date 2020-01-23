Стадион "Черноморец" 15-й раз выставили на торги

"Фонд гарантирования вкладов запланировал 5 февраля 2020 года следующий аукцион по продаже пула активов - центрального стадиона "Черноморец" в Одессе и 40 кредитов юридических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена реализации - 733 250 000 грн. Продается жилая недвижимость стадиона "Черноморец" площадью 80 289 кв.м.

Сообщается, что в пул активов также вошли права требования АО "Имэксбанк" за 40 договорам, заключенным с юрлицами. Задолженность по ним достигает 13,2 млрд грн, из них по телу кредитов - 7,2 млрд грн, остальные 6 млрд грн - проценты.

Торги пройдут по голландской модели аукциона на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN), который позволяет привлечь как можно больше участников, в том числе иностранных инвесторов.

Отмечается, что ранее эти активы выставлялись на торги 14 раз в течение полутора лет - сначала в системе Prozorro.Продажи, а затем на иностранных площадках, но так и не были выкуплены даже после существенного снижения цены.

"Во время последнего аукциона, 15 января, стоимость пула активов стартовала с 733 250 000 грн и снизилась в течение дня на 50% - до 366 630 000 грн. Несмотря на это, торги завершились безрезультатно, поскольку не было участников. По словам экспертов рынка, выставленные на продажу активы привлекают внимание инвесторов, однако пока никто не решается их купить. Поскольку для получения полного доступа к активам покупателю придется потратить немало времени, усилий и средств, возможно, пройти через ряд судов. Это объясняет невысокий спрос на такие активы и снижение их цены", - сообщили в пресс-службе.

Как УНН сообщал, что стадион "Черноморец" выставляли на торги в декабре.