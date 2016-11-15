Одеський облавтодор підготувався до снігопадів на 80%
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Одещина на 80% готова до снігопадів. Про це на зустрічі із журналістами повідомив голова Одеського облавтодору Олег Варивода, передає кореспондент УНН.
"Аби дороги всіх рівнів були вчасно розчищені від снігу ми впровадили в практику підписання підрядними організаціями договорів із фермерськими господарствами, у яких є необхідна техніка для очищення доріг від снігу", - розповів О.Варивода.
Таким чином дороги державного та регіонального рівнів буде розчищати техніка облавтодору, а місцевого рівня - фермерські господарства. На цей момент із ДСНС узгоджено, де саме будуть розташовані пункти обігріву у випадку сильних снігопадів.
О.Варивода запевнив, що Одеська область станом на сьогодні на 80% готова до боротьби зі стихією: сніговбиральна техніка, паливно-мастильні матеріали та піщано-сольова суміш уже в наявності.