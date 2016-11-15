Одесский облавтодор подготовился к снегопадам на 80%
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Одесская область на 80% готова к снегопадам. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Одесского облавтодора Олег Варивода, передает корреспондент УНН.
"Чтобы дороги всех уровней были вовремя расчищены от снега мы внедрили в практику подписания подрядными организациями договоров с фермерскими хозяйствами, в которых есть необходимая техника для очистки дорог от снега", - рассказал О.Варивода.
Таким образом дороги государственного и регионального уровней будет расчищать техника облавтодора, а местного уровня - фермерские хозяйства. На данный момент с ГосЧС согласованно, где именно будут расположены пункты обогрева в случае сильных снегопадов.
О.Варивода заверил, что Одесская область на сегодня на 80% готова к борьбе со стихией: снегоуборочная техника, горюче-смазочные материалы и песчано-солевая смесь уже в наличии.