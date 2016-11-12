Одеські бійці спецпідрозділу "Шторм" виїхали до зони АТО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні увечері в Одесі пройшла ротація бійців спецпідрозділу “Шторм”, повідомляє кореспондент УНН.
Протягом 60 днів вони будуть виконувати бойові завдання на першій лінії в зоні АТО.
“Хлопці забезпечені всім необхідним, зокрема теплим одягом. Чекаємо на їхнє повернення у повному бойовому складі”, — зазначив начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін.
Нагадаємо, 8 листопада у рамках чергової ротації, на Схід вирушила група військових з Кам’янець-Подільського.