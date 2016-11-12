Одесские бойцы спецподразделения "Шторм" выехали в зону АТО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня вечером в Одессе прошла ротация бойцов спецподразделения "Шторм", сообщает корреспондент УНН.
В течение 60 дней они будут выполнять боевые задачи на первой линии в зоне АТО.
"Ребята обеспечены всем необходимым, в частности теплой одеждой. Ждем их возвращения в полном боевом составе", - отметил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.
Напомним, 8 ноября в рамках очередной ротации, на восток отправилась группа военных из Каменец-Подольского.