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15 марта, 19:03 • 110199 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152536 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128944 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122105 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107897 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103052 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесские бойцы спецподразделения "Шторм" выехали в зону АТО

Одесские бойцы спецподразделения "Шторм" выехали в зону АТО

Киев • УНН

 • 10434 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня вечером в Одессе прошла ротация бойцов спецподразделения "Шторм", сообщает корреспондент УНН.

В течение 60 дней они будут выполнять боевые задачи на первой линии в зоне АТО.

"Ребята обеспечены всем необходимым, в частности теплой одеждой. Ждем их возвращения в полном боевом составе", - отметил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

Напомним, 8 ноября в рамках очередной ротации, на восток отправилась группа военных из Каменец-Подольского.

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