Одесит влаштував в Миколаєві стрілянину по перехожих

Як стало відомо, невідомий чоловік стріляв по людях на вулиці Пограничній. В під’їзді домоволодіння патрульні побачили чоловіка, який направив предмет, схожий на пістолет в бік правоохоронців. Поліцейські запропонували правопорушнику кинути зброю і здатися. Коли охоронці порядку спробували наблизитись до чоловіка, той направив пістолет собі в шию і сказав, що вистрелить в себе.

Через якийсь час на місце події прибули двоє чоловіків та повідомили, що правопорушник є їхнім колишнім однокласником, і він подзвонив їм та попросив про допомогу. Чоловік дозволив, щоб його знайомі увійшли всередину домоволодіння та відійшов від дверей. В цей момент всередину забігли патрульні поліцейські та затримали підозрюваного, одягнувши на нього кайданки.

Затриманим чоловіком виявився 41-річний мешканець міста Одеси. На місце події інспектори викликали працівників слідчо-оперативної групи відділу поліції та передали їм правопорушника.

Нагадаємо, 1 січня в одному з кафе м.Южноукраїнська між відвідувачами сталася масова бійка із стріляниною.