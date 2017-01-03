Одессит устроил в Николаеве стрельбу по прохожим
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера вечером одессит устроил в Николаеве стрельбу по прохожим. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Николаева.
Как стало известно, неизвестный мужчина стрелял по людям на улице Пограничной. В подъезде домовладения патрульные увидели мужчину, который направил предмет, похожий на пистолет в сторону правоохранителей. Полицейские предложили правонарушителю бросить оружие и сдаться. Когда стражи порядка попытались приблизиться к мужчине, тот направил пистолет себе в шею и сказал, что выстрелит в себя.
Через некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин и сообщили, что правонарушитель является их бывшим одноклассником, и он позвонил им и попросил о помощи. Мужчина позволил, чтобы его знакомые вошли внутрь домовладения и отошел от двери. В этот момент внутрь забежали патрульные полицейские и задержали подозреваемого, надев на него наручники.
Задержанным мужчиной оказался 41-летний житель города Одессы. На место происшествия инспекторы вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали им правонарушителя.
Напомним, 1 января в одном из кафе Южноукраинск между посетителями произошла массовая драка со стрельбой.