Очищення ринку утилізаторів ядохімікатів: 25 спецкомпаній позбавлено ліцензій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З початку 2018 року Мінприроди анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами двадцяти п'ятьом спецпідприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що лише у червні Міністерство позбавило права збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ "ЕКО ПАС", ПАТ "Укрнафту", ТОВ "ЕКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛІНГ" та ВК "ФІРМУ АРКУ".
Також у червні Мінприроди відмовило у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами трьом підприємствам - ПП "ЕКОЦЕНТР ПЛЮС", ТОВ "ВТОРМАГ" та ТОВ "ЛЕМБЕРГ БЕТТЕРІ".
Раніше УНН повідомляв, що за перші 5 місяців цього року Мінприроди встигло перевірити 33 спецпідприємства. За підсумками перевірок майже 50% підприємств були позбавлені ліцензії на поводження із небезпечними відходами.