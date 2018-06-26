Очищення ринку утилізаторів ядохімікатів: 25 спецкомпаній позбавлено ліцензій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. З початку 2018 року Мінприроди анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами двадцяти п'ятьом спецпідприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.

Повідомляється, що лише у червні Міністерство позбавило права збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ "ЕКО ПАС", ПАТ "Укрнафту", ТОВ "ЕКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛІНГ" та ВК "ФІРМУ АРКУ".

Також у червні Мінприроди відмовило у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами трьом підприємствам - ПП "ЕКОЦЕНТР ПЛЮС", ТОВ "ВТОРМАГ" та ТОВ "ЛЕМБЕРГ БЕТТЕРІ".

Раніше УНН повідомляв, що за перші 5 місяців цього року Мінприроди встигло перевірити 33 спецпідприємства. За підсумками перевірок майже 50% підприємств були позбавлені ліцензії на поводження із небезпечними відходами.

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