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Очільниця Мінветеранів Лапутіна отримала понад 228 тис. грн зарплати з початку року

Очільниця Мінветеранів Лапутіна отримала понад 228 тис. грн зарплати з початку року

Київ • УНН

 • 296764 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністру у справах ветеранів України Юлії Лапутіній за чотири місяці цього року виплатили понад 228 тис. грн заробітної плати. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України у відповідь на запит.

Деталі

З січня по квітень 2022 року Юлія Лапутіна отримала 228 653,94 грн заробітної плати.

Так, найбільшу суму виплати Лапутіна отримала у лютому - 67 971,65 грн. У квітні - 62 420,17 грн, у березні - 57 130,85 грн, у січні - 41 131,27 грн.

За 2021 рік Лапутіна отримала 605 662,78 грн заробітної плати. З січень по травень минулого року міністр отримала 222 528, 37 грн. Загалом минулого року середня заробітна плата Лапутіної за місяць була приблизно 44 тис. грн.

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Окрім того, повідомляється, що заступниці міністра у справах ветеранів Інні Драганчук у 2021 році була виплачена заробітна плата за грудень 2021 року (призначена на посаду 24.12.2021) в сумі 11 348,30 грн.

За чотири місяці 2022 року Драганчук отримала 219 129,84 грн.

Так, у січні-квітні 2022 року виплачена заробітна плата:

  • за січень 2022 року в сумі 49 932,54 гривень;
  • за лютий 2022 року в сумі 51 417,77 гривень;
  • за березень 2022 року в сумі 61 838,47 гривень;
  • за квітень 2022 року в сумі 55 941,06 гривень.

Доповнення

Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

Українські Національні Новини

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