Очільниця Мінветеранів Лапутіна отримала понад 228 тис. грн зарплати з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністру у справах ветеранів України Юлії Лапутіній за чотири місяці цього року виплатили понад 228 тис. грн заробітної плати. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України у відповідь на запит.
Деталі
З січня по квітень 2022 року Юлія Лапутіна отримала 228 653,94 грн заробітної плати.
Так, найбільшу суму виплати Лапутіна отримала у лютому - 67 971,65 грн. У квітні - 62 420,17 грн, у березні - 57 130,85 грн, у січні - 41 131,27 грн.
За 2021 рік Лапутіна отримала 605 662,78 грн заробітної плати. З січень по травень минулого року міністр отримала 222 528, 37 грн. Загалом минулого року середня заробітна плата Лапутіної за місяць була приблизно 44 тис. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Міндовкілля Стрілець отримав понад 370 тис. зарплати з початку року
Окрім того, повідомляється, що заступниці міністра у справах ветеранів Інні Драганчук у 2021 році була виплачена заробітна плата за грудень 2021 року (призначена на посаду 24.12.2021) в сумі 11 348,30 грн.
За чотири місяці 2022 року Драганчук отримала 219 129,84 грн.
Так, у січні-квітні 2022 року виплачена заробітна плата:
-
- за січень 2022 року в сумі 49 932,54 гривень;
-
- за лютий 2022 року в сумі 51 417,77 гривень;
-
- за березень 2022 року в сумі 61 838,47 гривень;
-
- за квітень 2022 року в сумі 55 941,06 гривень.
-
Доповнення
Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.
Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.