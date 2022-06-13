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Глава Минветеранов Лапутина получила более 228 тыс. грн зарплаты с начала года

Глава Минветеранов Лапутина получила более 228 тыс. грн зарплаты с начала года

Киев • УНН

 • 296759 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министру по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной за четыре месяца этого года выплатили более 228 тыс. грн заработной платы. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины в ответ на запрос.

Детали

С января по апрель 2022 года Юлия Лапутина получила 228 653,94 грн заработной платы.

Так, наибольшую сумму выплаты Лапутина получила в феврале – 67 971,65 грн. В апреле – 62 420,17 грн, в марте – 57 130,85 грн, в январе – 41 131,27 грн.

За 2021 год Лапутина получила 605 662,78 грн заработной платы. С января по май прошлого года министр получила 222 528,37 грн. В общей сложности в прошлом году средняя заработная плата Лапутиной за месяц была примерно 44 тыс. грн.

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Кроме того, сообщается, что заместителю министра по делам ветеранов Инне Драганчук в 2021 году была выплачена заработная плата за декабрь 2021 года (назначена на должность 24.12.2021) в сумме 11 348,30 грн.

За четыре месяца 2022 года Драганчук получила 219 129,84 грн.

Так, в январе-апреле 2022 года выплачена заработная плата:

  • за январь 2022 года в сумме 49 932,54 гривен;
  • за февраль 2022 года в сумме 51 417,77 гривен;
  • за март 2022 года в сумме 61 838,47 гривен;
  • за апрель 2022 года в сумме 55 941,06 гривен.

Дополнение

Кабинет министров на заседании 2 февраля определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.

Украинские Национальные Новости

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