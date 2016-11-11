Очільник “Укрзалізниці” В.Бальчун йде у відставку - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова правління ПАТ “Укрзалізниці” Войцех Бальчун піде у відставку. Про це УНН повідомили власні джерела у Кабінеті міністрів України.
Так, за словам співрозмовника агентства, головна причина відставки керівника "УЗ" полягає у тому, що В.Балчун до цього часу не має комплексного плану та перспективного бачення реформування і подальшого розвитку української залізниці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про те, що вимагає від польської команди “Укрзалізниці” працювати прозоро, ефективно і системно, а не займатися інтригами і кулуарними домовленостями.