Очільник “Укрзалізниці” В.Бальчун йде у відставку - джерело

Так, за словам співрозмовника агентства, головна причина відставки керівника "УЗ" полягає у тому, що В.Балчун до цього часу не має комплексного плану та перспективного бачення реформування і подальшого розвитку української залізниці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про те, що вимагає від польської команди “Укрзалізниці” працювати прозоро, ефективно і системно, а не займатися інтригами і кулуарними домовленостями.