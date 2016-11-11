Глава "Укрзализныцы" В.Бальчун уходит в отставку - источник

Так, по словам собеседника агентства, главная причина отставки руководителя "УЗ" заключается в том, что В.Балчун до сих пор не имеет комплексного плана и перспективного видения реформирования и дальнейшего развития украинской железной дороги.

Напомним, как сообщал УНН, ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о том, что требует от польской команды "Укрзализныцы" работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарными договоренностями .