ОБСЄ закликала перевести пункти пропуску на Донбасі в цілодобовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наголосила на тому, що години роботи на КПВВ мають бути подовжені, бажано перевести їх на цілодобовий режим роботи. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Необхідно відкрити більше контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Зокрема, у Луганській області, де є лише один дорожній коридор. Години роботи на КПВВ мають бути подовжені. Бажано перевести їх на цілодобовий режим роботи”, — зазначив А.Хуг.
Крім того, він наголосив, що сторони мають забезпечити безпечний доступ для цивільного населення, що перетинає лінію зіткнення.
“Сторони мають забезпечити безпечний доступ для цивільного населення, що перетинає лінію зіткнення. Щодня цю лінію перетинають тисячі людей. Не можна допускати, щоб ці люди стали жертвами зовнішнього політичного тиску”, — додав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, А.Хуг наголосив на відкритті на Донбасі додаткових КПВВ.