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ОБСЕ призвала перевести пункты пропуска на Донбассе в круглосуточный режим

ОБСЕ призвала перевести пункты пропуска на Донбассе в круглосуточный режим

Киев • УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила, что часы работы на КПВВ должны быть удлиненные, желательно перевести их на круглосуточный режим работы. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Необходимо открыть больше контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, в Луганской области, где есть только один дорожный коридор. Часы работы на КПВВ должны быть удлинены. Желательно перевести их на круглосуточный режим работы", - отметил А.Хуг.

Кроме того, он подчеркнул, что стороны должны обеспечить безопасный доступ для гражданского населения, котрое пересекает линию столкновения.

"Стороны должны обеспечить безопасный доступ для гражданского населения, что пересекает линию столкновения. Ежедневно эту линию пересекают тысячи людей. Нельзя допускать, чтобы эти люди стали жертвами внешнего политического давления", - добавил А.Хуг.

Как сообщал УНН, А.Хуг подчеркнул на открытии на Донбассе дополнительных КПВВ.

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