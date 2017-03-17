ОБСЕ призвала перевести пункты пропуска на Донбассе в круглосуточный режим

"Необходимо открыть больше контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, в Луганской области, где есть только один дорожный коридор. Часы работы на КПВВ должны быть удлинены. Желательно перевести их на круглосуточный режим работы", - отметил А.Хуг.

Кроме того, он подчеркнул, что стороны должны обеспечить безопасный доступ для гражданского населения, котрое пересекает линию столкновения.

"Стороны должны обеспечить безопасный доступ для гражданского населения, что пересекает линию столкновения. Ежедневно эту линию пересекают тысячи людей. Нельзя допускать, чтобы эти люди стали жертвами внешнего политического давления", - добавил А.Хуг.

Как сообщал УНН, А.Хуг подчеркнул на открытии на Донбассе дополнительных КПВВ.