ОБСЄ показала відео потужних обстрілів в одній з "гарячих точок" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила відеозапис потужних обстрілів, які зафіксувала камера СММ, розташована на Донецькій фільтрувальної станції - в 15 км на північ від Донецька. Відео розміщено на каналі СММ ОБСЄ в YouTube, передає УНН.
"Минулого тижня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала сотні порушень припинення вогню", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, СММ ОБСЄ за минулий тиждень в зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала орієнтовно 360 випадків використання забороненого озброєння, що в понад п'ять разів більше, ніж позаминулого тижня.