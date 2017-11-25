ОБСЄ показала відео потужних обстрілів в одній з "гарячих точок" на Донбасі

"Минулого тижня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала сотні порушень припинення вогню", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ за минулий тиждень в зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала орієнтовно 360 випадків використання забороненого озброєння, що в понад п'ять разів більше, ніж позаминулого тижня.