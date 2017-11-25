ОБСЕ показала видео мощных обстрелов в одной из "горячих точек" на Донбассе

"На прошлой неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала сотни нарушений прекращения огня", - говорится в подписи к видео.

Напомним, СММ ОБСЕ за прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировала ориентировочно 360 случаев использования запрещенного вооружения, в более пять раз больше, чем на позапрошлой неделе.