ОБСЕ показала видео мощных обстрелов в одной из "горячих точек" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала видеозапись мощных обстрелов, которые зафиксировала камера СММ, расположенная на Донецкой фильтровальной станции - в 15 км к северу от Донецка. Видео размещено на канале СММ ОБСЕ в YouTube, передает УНН.
"На прошлой неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала сотни нарушений прекращения огня", - говорится в подписи к видео.
Напомним, СММ ОБСЕ за прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировала ориентировочно 360 случаев использования запрещенного вооружения, в более пять раз больше, чем на позапрошлой неделе.