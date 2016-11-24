Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 17,6 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 23 листопада становив 156,4 млн дол., у тому числі у доларах США — 124,0 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 22 листопада збільшився на 33,95 млн дол.