Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 17,6 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 23 листопада зменшився на 17,6 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 23 листопада становив 156,4 млн дол., у тому числі у доларах США — 124,0 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 22 листопада збільшився на 33,95 млн дол.