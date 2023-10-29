Обстріл рф Херсона: кількість постраждалих збільшилась до двох
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілу армією рф Херсона у неділю в обід постраждали двоє людей. Про це повідомяє Херсонька ОВА, пише УНН.
Цитата
“ворог атакував Херсон з артилерії. Постраждали двоє людей. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. Її госпіталізовано в стані середньої важкості. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма”, - йдеться у повідомленні.
Раніше
Повідомлялось про одну постраждалу жінку через обстріл центру Херсона.
Додамо
Сьогодні внаслідок ударів армії рф по селищу Новоберислав Херсонської області загинув місцевий житель.