Обстрел рф Херсона: количество пострадавших увеличилось до двух
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В результате обстрела армией рф Херсона в воскресенье в обед пострадали два человека. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
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“враг атаковал Херсон из артиллерии. Пострадали два человека. У 43-летней женщины взрывная травма, осколочное ранение конечности. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший – мужчина. У него взрывная травма”, - говорится в сообщении.
Ранее
Сообщалось об одной пострадавшей женщине из-за обстрела центра Херсона.
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Сегодня в результате ударов армии рф по поселку Новоберислав Херсонской области погиб местный житель.