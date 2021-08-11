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Обрати вино в три етапи: про що вам розповість етикетка

Обрати вино в три етапи: про що вам розповість етикетка

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вибір вина на полиці в супермаркеті часом спантеличує. Можна орієнтуватися за ціною, але непідготовленому покупцеві складно розібратися, який напій ховається у вибраній пляшці. Ключ до розгадки — етикетка.

Разом із Villa Krim, яка нещодавно оновила і пляшку, і етикетку для своїх вин, розповідаємо, на які елементи варто звернути увагу, щоб швидко обрати саме те, що потрібно.

Зазвичай виробники розміщують на етикетці наступну інформацію: назву бренду, рік заснування виноробні та рік збору врожаю, особливості регіону походження винограду, сорт, назви конкурсів і медалі, які отримало вино, смакові характеристики і рекомендації щодо поєднання зі стравами. Це цікаво, але не несе користі, коли ви забігли в магазин купити вино до вечері після роботи, або по дорозі в гості. Якщо навчитися “читати” етикетку і виділяти головне, процес вибору займе декілька хвилин. Що шукати на пляшці вина і де?

1. Біле або червоне

Якщо одразу вирішити, яке вино плануєте купити, це полегшить вибір і звузить кількість варіантів. Але вже на цьому етапі можуть виникнути труднощі. У моді - мінімалізм, і виробники розміщують на етикетці привабливу картинку з назвою виноробні, регіону або сортів винограду. У підсумку, на довгих винних полицях зображення змішуються в калейдоскоп.

На оновлених етикетках Villa Krim з’явилися спеціальні “орієнтири” — кольорові акценти. Якщо на пляшці яскраво-помаранчева плашка, всередині червоне вино. Наприклад, традиційне Merlo і Pinot Noir або купаж Shevalie Rouge. Бірюзовий колір елементів говорить про те, що всередині біле або рожеве вино, наприклад, Shateau Baron або Shateau Le Grand.

2. Сухе або солодке

Багато виробників вказують кількість цукру на зворотній стороні пляшки. Але якщо знайти там, наприклад, показник 18 г/л, він не підкаже аматору, це ще напівсухе або вже напівсолодке. Для покупців, які не знають особливостей технологічного процесу, не розуміються на сортах винограду, вмісті цукру в них та інших тонкощах виноробства, вказівка категорії — солодке, напівсолодке, напівсухе, сухе — допоможе вибрати швидше. На оновлених пляшках Villa Krim ця інформація стала більш помітною і змістилася у центр етикетки.

3. Знайомий виробник або новий бренд

Експерименти варто залишити для вчених, а до вибору вина, тим більше, якщо це потрібно зробити швидко, варто підходити традиційно і довіряти перевіреним брендам.

Знайомий смак вин Villa Krim в оновленій пляшці легко знайти за фірмовими елементам. Звична анаграма VK перетворилася на литу медаль зі стилізованим зображенням вілли. Тієї, на якій створювалися перші зразки і купажі для Villa Krim і яка у 2012 році дала назву марці. Образ вілли розташований вгорі пляшки, а в нижній частині з’явився ще один литий фігурний елемент — ключі. Вони відкривають двері у світ смаку і символізують головний “секрет”: упаковка вин Villa Krim оновилася, але якість і смак залишаються незмінними. Окрім того, стала більшою латинська буква V. Це не тільки перша буква в назві Villa Krim, а й знак лідерства компанії на винному ринку України.

Уміння читати винну етикетку — запорука економії часу і гарантія правильного рішення при виборі. Три ключові позиції, які допомагають його прийняти, легко запам’ятовуються. А зрозуміле маркування в оновленій Villa Krim спрощує вибір і дає можливість швидше насолодитися келихом улюбленого вина, незалежно від ситуації: наодинці, у компанії друзів або в тихій атмосфері сімейної вечері.

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