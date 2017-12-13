Обрання запобіжного заходу Грибу: суд перенесли на 15 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У РФ засідання суду щодо обрання запобіжного заходу незаконно утримуваному українцю Павлу Грибу перенесли на 15 грудня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько затриманого Ігор Гриб, передає УНН.
"ФСБ вирішило ускладнити нам життя і перенесло засідання суду по розгляду запобіжного засобу утримання Павла на 15 грудня. Можливо, щоб іноземні дипломати не попали на суд?", - зазначив він.
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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Гриб утримується в Краснодарському СІЗО в РФ. У РФ Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року. Наступне судове засідання про перегляд запобіжного заходу призначено на 19 грудня.
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У той же час залишається неясним питання про стан здоров'я українця і надання йому належної медичної допомоги.
Батьки затриманого вже звернулися до Європейського суду з прав людини, однак і після цього російська сторона не надала повної інформації про стан Гриба. Український Омбудсмен вже двічі звертався до російської колеги, однак ситуація залишається невирішеною.
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