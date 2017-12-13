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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 8427 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100443 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102445 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102756 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117015 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103527 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105956 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Избрание меры пресечения Грибу: суд перенесли на 15 декабря

Избрание меры пресечения Грибу: суд перенесли на 15 декабря

Киев  •  УНН

 • 13146 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В РФ заседание суда по избранию меры пресечения незаконно удерживаемому украинцу Павлу Грибу перенесли на 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец задержанного Игорь Гриб, передает УНН.

"ФСБ решило усложнить нам жизнь и перенесло заседание суда по рассмотрению меры пресечения удерживания Павла на 15 декабря. Возможно, чтобы иностранные дипломаты не попали на суд?", - отметил он.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года. Следующее судебное заседание о пересмотре меры пресечения назначено на 19 декабря.

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В то же время остается неясным вопрос о состоянии здоровья украинца и предоставления ему надлежащей медицинской помощи.

Родители задержанного уже обратились в Европейский суд по правам человека, однако и после этого российская сторона не предоставила полной информации о состоянии Гриба. Украинский Омбудсмен уже дважды обращался к российской коллеге, однако ситуация остается нерешенной.

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