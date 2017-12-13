Избрание меры пресечения Грибу: суд перенесли на 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В РФ заседание суда по избранию меры пресечения незаконно удерживаемому украинцу Павлу Грибу перенесли на 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец задержанного Игорь Гриб, передает УНН.
"ФСБ решило усложнить нам жизнь и перенесло заседание суда по рассмотрению меры пресечения удерживания Павла на 15 декабря. Возможно, чтобы иностранные дипломаты не попали на суд?", - отметил он.
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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года. Следующее судебное заседание о пересмотре меры пресечения назначено на 19 декабря.
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В то же время остается неясным вопрос о состоянии здоровья украинца и предоставления ему надлежащей медицинской помощи.
Родители задержанного уже обратились в Европейский суд по правам человека, однако и после этого российская сторона не предоставила полной информации о состоянии Гриба. Украинский Омбудсмен уже дважды обращался к российской коллеге, однако ситуация остается нерешенной.
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