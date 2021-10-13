Обрання керівника АРМА: комісія перенесла засідання на 18 жовтня

Цитата

“Комісія одноголосно проголосувала про перенесення засідання з відбору голови АРМА на понеділок (18 жовтня) на 18:00”, - наголосив голова комісії з відбору Іван Ліщина.

Деталі

Причиною перенесення засідання є те, що наразі в комісії немає єдиної думки щодо деяких положень запропонованого регламенту і порядку. Рішення підтримали усі 6 членів комісії, які були присутні.

Контекст

29 липня тимчасового виконувача обов’язків голови АРМА, його заступника та начальника управління відсторонили від посад та помістили під домашній арешт в межах кримінального провадження, розслідуваного ДБР, їм повідомили про підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів.

4 серпня Кабінет міністрів призначив т.в.о. голови АРМА Дмитра Жоравовича.

9 вересня народні депутати визначили трьох представників Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА.

Представниками ВР у конкурсній комісії визначено адвоката, радника генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Кіскіна, голову адвокатського об’єднання "Вернидубов та партнери" Сергія Вернидубова та керуючого партнера адвокатського об’єднання "Конвента Ліґал" Михайла Іваненка.

Передбачається виведення зі складу комісії Дарини Каленюк, Ярослава Юрчишина, Гліба Канєвського.