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Оборона міст, зведення укріплень та забезпечення зброєю: Зеленський провів селектор із мерами та головами ОДА

Оборона міст, зведення укріплень та забезпечення зброєю: Зеленський провів селектор із мерами та головами ОДА

Київ • УНН

 • 151091 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій та керівниками військових адміністрацій, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в країні, підготовку міст до оборони та її перебіг, зведення укріплень, КПП, забезпечення технікою та зброєю тощо.

Окрему увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою й правоохоронцями.

У контексті гуманітарної ситуації керівники місцевих влад поінформували Главу держави про кількість жертв серед цивільного населення, шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну. Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно.

За підсумками наради Президент дав відповідні доручення.

Зеленський також отримав інформацію щодо необхідних кадрових рішень.

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