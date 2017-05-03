Обладнання нових ворожих позицій зафіксовано поблизу Молодіжного
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Бойовики проводять обладнання нових позицій для мінометів 120-міліметрового калібру у районі Молодіжного на Донбасі. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
"На північ від Докучаєвська (район н.п.Молодіжне) відзначається обладнання окупантами нових позицій для важких мінометів (120 мм). Обладнуються одночасно основні і запасні вогневі позиції, ретельно маскуються", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначається, що під час земляних робіт використовується цивільна інженерна техніка.
Як повідомляв УНН, бойовики відновили застосування 122-міліметрових артсистем на деяких напрямках.