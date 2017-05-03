Оборудование новых вражеских позиций зафиксировано вблизи Молодежного
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Боевики проводят оборудование новых позиций для минометов 120-миллиметрового калибра в районе Молодежного на Донбассе. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"На севере Докучаевска (район н.п.Молодежное) отмечается оборудование оккупантами новых позиций для тяжелых минометов (120 мм). Оборудуются одновременно основные и запасные огневые позиции, тщательно маскируются", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что во время земляных работ используется гражданская инженерная техника.
Как сообщал УНН, боевики возобновили применение 122-миллиметровых артсистем на некоторых направлениях.