Оборудование новых вражеских позиций зафиксировано вблизи Молодежного

"На севере Докучаевска (район н.п.Молодежное) отмечается оборудование оккупантами новых позиций для тяжелых минометов (120 мм). Оборудуются одновременно основные и запасные огневые позиции, тщательно маскируются", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что во время земляных работ используется гражданская инженерная техника.

Как сообщал УНН, боевики возобновили применение 122-миллиметровых артсистем на некоторых направлениях.