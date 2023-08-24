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Обіцяв за 2,5 тис. доларів "вирішити питання" з мобілізацією: на Хмельниччині викрили правоохоронця

Обіцяв за 2,5 тис. доларів "вирішити питання" з мобілізацією: на Хмельниччині викрили правоохоронця

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Брали у громадян кошти за допомогу в ухиленні від мобілізації, посилаючись на свої зв’язки у районному центрі комплектування, - на Хмельниччині викрили правоохоронця та його спільника, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Вартість “послуги” становила 2,5 тис. доларів.

Зловмисників викрили на спробі “вирішити питання” чоловіка, який уже пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку про прибуття на відправлення у військову частину.

За попередньою інформацією, правоохоронець був присутнім під час вручення першої повістки, яку чоловік отримав на роботі, та вирішив на цьому трохи заробити.

Наразі перевіряється можлива причетність до цієї схеми інших співробітників центру комплектування.

Цитата

“Правоохоронці затримали обох фігурантів „на гарячому“ під час одержання частини хабаря. Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави”, — йдеться в повідомленні.

Спільникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Працівники ДБР викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Затримані намагались пропонувати психотропи пораненим військовим.

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