Обещал за 2,5 тыс. долларов "решить вопрос" с мобилизацией: в Хмельницкой области разоблачили правоохранителя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Брали у граждан деньги за помощь в уклонении от мобилизации, ссылаясь на свои связи в районном центре комплектования, - в Хмельницкой области разоблачили правоохранителя и его сообщника, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Стоимость “услуги” составляла 2,5 тыс. долларов.
Злоумышленников разоблачили на попытке “решить вопрос” мужчины, который уже прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть.
По предварительной информации, правоохранитель присутствовал во время вручения первой повестки, которую мужчина получил на работе, и решил на этом немного заработать.
Сейчас проверяется возможная причастность к этой схеме других сотрудников центра комплектования.
Цитата
“Правоохранители задержали обоих фигурантов „на горячем“ во время получения части взятки. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога”, — говорится в сообщении.
Сообщникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Работники ГБР разоблачили на Львовщине преступную группу, которая изготавливала и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Задержанные пытались предлагать психотропы раненым военным.