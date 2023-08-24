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Обещал за 2,5 тыс. долларов "решить вопрос" с мобилизацией: в Хмельницкой области разоблачили правоохранителя

Обещал за 2,5 тыс. долларов "решить вопрос" с мобилизацией: в Хмельницкой области разоблачили правоохранителя

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Брали у граждан деньги за помощь в уклонении от мобилизации, ссылаясь на свои связи в районном центре комплектования, - в Хмельницкой области разоблачили правоохранителя и его сообщника, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Стоимость “услуги” составляла 2,5 тыс. долларов.

Злоумышленников разоблачили на попытке “решить вопрос” мужчины, который уже прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть.

По предварительной информации, правоохранитель присутствовал во время вручения первой повестки, которую мужчина получил на работе, и решил на этом немного заработать.

Сейчас проверяется возможная причастность к этой схеме других сотрудников центра комплектования.

Цитата

“Правоохранители задержали обоих фигурантов „на горячем“ во время получения части взятки. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога”, — говорится в сообщении.

Сообщникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Работники ГБР разоблачили на Львовщине преступную группу, которая изготавливала и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Задержанные пытались предлагать психотропы раненым военным.

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