Обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі: Зеленський поговорив телефоном з президентом Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, у ході якої обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи України, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні. Про це повідомили в ОП, передає УНН.
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Зокрема, президенти обмінялися привітаннями з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, яка відзначається сьогодні. Було підтверджено взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двосторонньої співпраці.
"Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, а також уздовж державного кордону України. Президенти обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи нашої держави, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні", - йдеться в повідомленні.
Також, вони обговорили реалізації Україною стратегії європейської інтеграції, стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.
"Окрему увагу було приділено українсько-румунській співпраці в освітній сфері. Лідери позитивно відзначили підготовку до укладення Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії. Крім того, вони підтвердили взаємну налаштованість сприяти збереженню культурної спадщини України й Румунії, зокрема шляхом реалізації відповідних проектів обома державами. Володимир Зеленський запросив Клауса Йоханніса здійснити візит в Україну у зручний час", - додали в ОП.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України затвердив угоду з Румунією про військово-технічне співробітництво.