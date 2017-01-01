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Б.Обама розпорядився надати необхідну допомогу Туреччині після теракту в Стамбулі

Б.Обама розпорядився надати необхідну допомогу Туреччині після теракту в Стамбулі

Київ • УНН

 • 7727 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Барак Обама розпорядився надати Туреччині необхідну допомогу після теракту в Стамбулі, повідомив представник Білого дому Ерік Шульц, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

“Команда з національної безпеки поінформувала президента про напад у Стамбулі. Президент висловив співчуття у зв’язку із загибеллю ні в чому не винних людей, розпорядився, щоб його команда за необхідності запропонувала відповідну допомогу владі Туреччини, зажадав, щоб його інформували по мірі необхідності”, — йдеться в заяві Е.Шульца.

Інший представник Білого дому Тижнів Прайс випустив заяву, в якій від імені США засудив теракт і висловив співчуття, а також підтвердив підтримку Туреччині в боротьбі з тероризмом.

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