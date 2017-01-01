Б.Обама розпорядився надати необхідну допомогу Туреччині після теракту в Стамбулі

“Команда з національної безпеки поінформувала президента про напад у Стамбулі. Президент висловив співчуття у зв’язку із загибеллю ні в чому не винних людей, розпорядився, щоб його команда за необхідності запропонувала відповідну допомогу владі Туреччини, зажадав, щоб його інформували по мірі необхідності”, — йдеться в заяві Е.Шульца.

Інший представник Білого дому Тижнів Прайс випустив заяву, в якій від імені США засудив теракт і висловив співчуття, а також підтвердив підтримку Туреччині в боротьбі з тероризмом.