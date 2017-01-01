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Обама распорядился оказать необходимую помощь Турции после теракта в Стамбуле

Обама распорядился оказать необходимую помощь Турции после теракта в Стамбуле

Киев • УНН

 • 7727 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Барак Обама распорядился оказать Турции необходимую помощь после теракта в Стамбуле, сообщил представитель Белого дома Эрик Шульц, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Команда по национальной безопасности проинформировала президента о нападении в Стамбуле. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных людей, распорядился, чтобы его команда при необходимости предложила соответствующую помощь властям Турции, потребовал, чтобы его информировали по мере необходимости ", - говорится в заявлении Э.Шульца.

Другой представитель Белого дома Тижнив Прайс выпустил заявление, в котором от имени США осудил теракт и выразил сожаление, а также подтвердил поддержку Турции в борьбе с терроризмом.

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