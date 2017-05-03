О.Усик очолив світовий рейтинг боксерів важкої вагової категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик піднявся на першу сходинку рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією авторитетного боксерського видання The Ring, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
О.Усик обійшов чемпіона IBF Мурата Гассієва (24-0, 17 КО) і чемпіона WBC Тоні Беллью (29-2-1, 19 КО), котрі розмістилися на 2-му і 3-му місцях відповідно.
Четверту позицію займає новий чемпіон WBC Майріс Брієдіс із Латвії, п'яту – росіянин Денис Лебедєв, який володіє поясом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Відзначимо, що ще один екс-суперник українця поляк Кшиштоф Гловацкі розмістився на 6-му щаблі.
Як повідомляв УНН, на початку квітня О.Усик переміг в бою американця Майкла Хантера.