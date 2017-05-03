А.Усик возглавил мировой рейтинг боксеров тяжелой весовой категории

А.Усик обошел чемпиона IBF Мурата Гассиева (24-0, 17 КО) и чемпиона WBC Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), которые разместились на 2-м и 3-м местах соответственно.

Четвертую позицию занимает новый чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, пятую - россиянин Денис Лебедев, владеющий поясом WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Отметим, что еще один экс-соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки разместился на 6-й ступени.

Как сообщал УНН, в начале апреля А.Усик победил в бою американца Майкла Хантера.