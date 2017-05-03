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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Усик возглавил мировой рейтинг боксеров тяжелой весовой категории

Киев • УНН

 • 34875 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик поднялся на первую строчку рейтинга лучших тяжеловесов мира по версии авторитетного боксерского издания The Ring, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

А.Усик возглавил мировой рейтинг боксеров тяжелой весовой категории

А.Усик обошел чемпиона IBF Мурата Гассиева (24-0, 17 КО) и чемпиона WBC Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), которые разместились на 2-м и 3-м местах соответственно.

Четвертую позицию занимает новый чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, пятую - россиянин Денис Лебедев, владеющий поясом WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Отметим, что еще один экс-соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки разместился на 6-й ступени.

Как сообщал УНН, в начале апреля А.Усик победил в бою американца Майкла Хантера.

Украинские Национальные Новости

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