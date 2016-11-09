О.Турчинов обговорив із з Послом Британії співпрацю у військово-технійчній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив із Послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф співробітництво у військово-технійчній сфері. Про це УНН повідомили в прес-службі РНБО.
За словами О.Турчинова, вітчизняні підприємства ОПК “відкриті для інвесторів з Великобританії”.
“Зміцнення оборонного потенціалу України — це зміцнення безпеки в Європі”, — сказав секретар РНБО.
У свою чергу, Д.Гоф наголосила, що Велика Британія підтримувала і підтримуватиме Україну “в питаннях захисту її територіальної цілісності і на шляху реалізації реформ та європейської інтеграції”.
Співрозмовники констатували необхідність продовження санкцій проти РФ для стримування агресивних мілітаристських дій Росії, якістановлять небезпеку миру в Європі.