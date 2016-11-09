А.Турчинов обсудил с Послом Великобритании сотрудничество в военно-технической сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.
По словам А.Турчинова, отечественные предприятия ОПК "открыты для инвесторов из Великобритании".
"Укрепление оборонного потенциала Украины - это укрепление безопасности в Европе", - сказал секретарь СНБО.
В свою очередь, Д.Гоф подчеркнула, что Великобритания поддерживала и будет поддерживать Украину "в вопросах защиты ее территориальной целостности и на пути реализации реформ и европейской интеграции".
Собеседники констатировали необходимость продолжения санкций против РФ для сдерживания агрессивных милитаристских действий России, которые составляют опасность для мира в Европе.