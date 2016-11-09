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15 марта, 19:03 • 112744 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159584 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133683 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126498 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110467 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104295 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100643 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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А.Турчинов обсудил с Послом Великобритании сотрудничество в военно-технической сфере

А.Турчинов обсудил с Послом Великобритании сотрудничество в военно-технической сфере

Киев • УНН

 • 6502 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

По словам А.Турчинова, отечественные предприятия ОПК "открыты для инвесторов из Великобритании".

"Укрепление оборонного потенциала Украины - это укрепление безопасности в Европе", - сказал секретарь СНБО.

В свою очередь, Д.Гоф подчеркнула, что Великобритания поддерживала и будет поддерживать Украину "в вопросах защиты ее территориальной целостности и на пути реализации реформ и европейской интеграции".

Собеседники констатировали необходимость продолжения санкций против РФ для сдерживания агрессивных милитаристских действий России, которые составляют опасность для мира в Европе.

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