О.Сироїд відкрила ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд відкрила ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 317 народних депутатів.
Наразі у парламенті триває година запитань до уряду.
Перед депутатами виступає віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.
Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.
Крім цього парламентарі мають намір визначитися стосовно рекомендацій за результатами проведення низки парламентських слухань, внести зміни до постанови щодо призначення премій для найталановитіших молодих вчених.
Додамо, у порядку денному не передбачено розгляду жодного законопроекту.