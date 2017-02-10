О.Сыроид открыла утреннее пленарное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид открыла утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 317 народных депутатов.
Сейчас в парламенте продолжается час вопросов к правительству.
Перед депутатами выступает вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.
Кроме этого парламентарии намерены определиться с рекомендациями по результатам проведения ряда парламентских слушаний, внести изменения в постановление о назначении премий для самых талантливых молодых ученых.
Добавим, в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.