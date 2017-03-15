О.Сироїд порушила права нардепів, закривши ранкове засідання ВР - І.Гринів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Засідання парламенту в середу закрили, бо не зацікавлені почути правду про події між учасниками “блокади Донбасу” та правоохоронцями. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів, передає УНН.
“Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракції „БПП — Солідарність“, Народного фронту та Радикальної партії звернулися до Віце-спікера Оксани Сироїд, головуючої на засіданні, з вимогою допустити до сесійної зали і дати можливість виступити представникам Національної поліції та Національної гвардії. Вони мали розповісти, що насправді відбулося ввечері 14 березня в районі Слов’янська Донецької області між учасниками блокади і правоохоронцями”, — зазначив він.
За його словами, О.Сироїд не дала можливості цим людям виступити і взагалі закрила ранкове засідання.
“Вона виправдовує свої дії, посилаючись на одні норми Регламенту Верховної Ради, але сором’язливо забуває про інші вимоги цього ж документу”, — додав голова фракції.
“Нагадаю, що відповідно до пункту 3 статті 6 за процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менш ніж 150 народними депутатами, парламент може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи. Вона свідомо проігнорувала вимогу трьох фракцій, кількість депутатів яких значно більша ніж 150, і порушила Регламент, відмовившись поставити на голосування питання щодо запрошення правоохоронців на пленарне засідання”, — підкреслив І.Гринів.
Парламентар зауважив, що головуюча порушила всі можливі норми Регламенту та права народних депутатів і просто закрила ранкове засідання парламенту.
“Чому вона це зробила? Тому, що не хотіла, щоб правду про вчорашні події почули від безпосередніх учасників, а зацікавлена у поширені виключно версії Парасюка і “Самопомочі”, — резюмував голова фракції.
Нагадаємо, 15 березня А.Парубій скликав нараду голів фракцій.
Також нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.
Як повідомляв УНН, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.