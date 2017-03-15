О.Сыроид нарушила права нардепов, закрыв утреннее заседание ВР - И.Грынив

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракции "БПП - Солидарность", Народного фронта и Радикальной партии обратились к вице-спикеру Оксане Сыроид, председательствующей на заседании, с требованием допустить в сессионный зал и дать возможность выступить представителям Национальной полиции и Национальной гвардии. Они должны были рассказать, что произошло вечером 14 марта в районе Славянска Донецкой области между участниками блокады и правоохранительными органами", - отметил он.

По его словам, О.Сыроид не позволила этим людям выступить и вообще закрыла утреннее заседание.

"Она оправдывает свои действия, ссылаясь на одни нормы Регламента Верховной Рады, но стыдливо забывает о других требованиях этого же документа", - добавил глава фракции.

"Напомню, что в соответствии с пунктом 3 статьи 6 по процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем 150 народными депутатами, парламент может официально пригласить или требовать присутствия на пленарном заседании любого должностного или служебного лица. Она сознательно проигнорировала требование трех фракций, количество депутатов которых значительно больше, чем 150, и нарушила Регламент, отказавшись поставить на голосование вопрос о приглашении правоохранителей на пленарное заседание", - подчеркнул И.Грынив.

Парламентарий отметил, что председательствующая нарушила все возможные нормы Регламента и права народных депутатов и просто закрыла утреннее заседание парламента.

"Почему она это сделала? Потому что не хотела, чтобы правду о вчерашних событиях услышали от непосредственных участников, а заинтересована в распространении исключительно версии Парасюка и "Самопомичи", - резюмировал глава фракции.

Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание глав фракций.

Также напомним, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.