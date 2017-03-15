О.Сыроид нарушила права нардепов, закрыв утреннее заседание ВР - И.Грынив

ukru
08:46 • 22405 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 71900 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 112724 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128035 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 136538 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 128469 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120044 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106774 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107707 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 105257 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 102490 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 105667 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 110860 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 108211 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 138076 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 173092 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 181204 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 177003 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 175784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 122581 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 131746 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 137674 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 137207 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 141332 просмотра
Актуальное
О.Сыроид нарушила права нардепов, закрыв утреннее заседание ВР - И.Грынив

О.Сыроид нарушила права нардепов, закрыв утреннее заседание ВР - И.Грынив

Киев • УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Заседание парламента в среду закрыли, потому что не заинтересованы услышать правду о событиях между участниками "блокады Донбасса" и правоохранителями. Об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, передает УНН.

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракции "БПП - Солидарность", Народного фронта и Радикальной партии обратились к вице-спикеру Оксане Сыроид, председательствующей на заседании, с требованием допустить в сессионный зал и дать возможность выступить представителям Национальной полиции и Национальной гвардии. Они должны были рассказать, что произошло вечером 14 марта в районе Славянска Донецкой области между участниками блокады и правоохранительными органами", - отметил он.

По его словам, О.Сыроид не позволила этим людям выступить и вообще закрыла утреннее заседание.

"Она оправдывает свои действия, ссылаясь на одни нормы Регламента Верховной Рады, но стыдливо забывает о других требованиях этого же документа", - добавил глава фракции.

"Напомню, что в соответствии с пунктом 3 статьи 6 по процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем 150 народными депутатами, парламент может официально пригласить или требовать присутствия на пленарном заседании любого должностного или служебного лица. Она сознательно проигнорировала требование трех фракций, количество депутатов которых значительно больше, чем 150, и нарушила Регламент, отказавшись поставить на голосование вопрос о приглашении правоохранителей на пленарное заседание", - подчеркнул И.Грынив.

Парламентарий отметил, что председательствующая нарушила все возможные нормы Регламента и права народных депутатов и просто закрыла утреннее заседание парламента.

"Почему она это сделала? Потому что не хотела, чтобы правду о вчерашних событиях услышали от непосредственных участников, а заинтересована в распространении исключительно версии Парасюка и "Самопомичи", - резюмировал глава фракции.

Напомним, 15 марта А.Парубий созвал совещание глав фракций.

Также напомним, заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы