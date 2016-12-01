О.Онищенко отримав паспорт громадянина РФ і співпрацює з російською владою - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Народний депутат Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина РФ і погодився на співпрацю з російською владою. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук, передає кореспондент УНН.
“Аналіз змісту всієї переписки (адвоката О.Онищенка Андрія Циганкова з громадянином Д. — ред.) Дозволяє зробити наступні висновки, а саме: перший — Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина РФ, друге — з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території України в обмін на натуралізацію на території РФ він погодився на співпрацю з російською владою для певної дестабілізації ситуації в України”, — сказав Г.Остафійчук.
За його словами, під час візитів до Росії О.Онищенко перебуває під наглядом спецслужб.
“Подвійний громадянин Онищенко готує масовану інформаційну атаку на владу в рамках стратегії, узгодженої з російською стороною”, — сказав він.
Г.Остафійчук підкреслив, що О.Онищенко ігнорує аполітичну стратегію правового захисту і намагається створити штучне політичне забарвлення кримінальної справи, порушеної проти нього.
Як повідомляв УНН, у СБУ заявили, що вбачають у діях О.Онищенка ознаки державної зради.