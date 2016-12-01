А.Онищенко получил паспорт гражданина РФ и сотрудничает с российскими властями - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Народный депутат Александр Онищенко получил паспорт гражданина РФ и согласился на сотрудничество с российскими властями. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, передает корреспондент УНН.
"Анализ содержания всей переписки (адвоката А.Онищенко Андрея Цыганкова с гражданином Д. - ред.) позволяет сделать следующие выводы, а именно: первый - Александр Онищенко получил паспорт гражданина РФ, второй - с целью уклонения от уголовной ответственности на территории Украины в обмен на натурализацию на территории РФ он согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине", - сказал Г.Остафийчук.
По его словам, во время визитов в Россию А.Онищенко находится под наблюдением спецслужб.
"Двойной гражданин Онищенко готовит массированную информационную атаку на власть в рамках стратегии, согласованной с российской стороной", - сказал он.
Г.Остафийчук подчеркнул, что А.Онищенко игнорирует аполитичную стратегию правовой защиты и пытается создать искусственную политическую окраску уголовного производства, возбужденного против него.
Как сообщал УНН, в СБУ заявили, что видят в действиях А.Онищенко признаки государственной измены.