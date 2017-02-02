О.Лень провів нерезультативний поєдинок за "Фінікс Санс"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У чергових зустрічах регулярного чемпіонату НБА команда українця Олексія Леня приймала на домашньому паркеті "Лос-Анджелес Кліпперс", повідомляє кореспондент УНН.
На початку заключної чверті "Санс" знаходилися на короткій дистанції від опонентів (90:92), але надалі підопічні Ерла Вотсона не зуміли протистояти на рівних колективу із Лос-Анджелеса – 114:124.
Центровий О.Лень провів на паркеті найменший проміжок часу серед усіх гравців "Фініксу" – 6:20 хвилини. П'ятий номер драфту-2013 здобув 1 очко (0/2 двоочкові, 1/2 штрафні), 3 підбирання і 1 передачу при 2 фолах.
Зауважимо, що 1 набране очко для О.Леня є повторенням найгіршого показника у матчах нинішнього сезону.
Примітно, що захисник "Санс" Ерік Бледсо провів результативну гру – 41 очко. У складі "Кліпперс" 29 пунктів оформив Блейк Гріффін.
Нагадаємо, що "Фінікс" замикає таблицю Західної конференції НБА – 15 перемог і 34 поразки.
Як повідомляв УНН, "Фінікс" та "Сакраменто" розглянули варіант обміну за участі О.Леня.