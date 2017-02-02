А.Лень провел нерезультативный поединок за "Финикс Санс"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В очередных встречах регулярного чемпионата НБА команда украинца Алексея Леня принимала на домашнем паркете "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает корреспондент УНН.
В начале заключительной четверти "Санс" находились на короткой дистанции от оппонентов (90:92), но в дальнейшем подопечные Эрла Уотсона не сумели противостоять на равных коллективу из Лос-Анджелеса - 114: 124.
Центровой А.Лень провел на паркете наименьший промежуток времени среди всех игроков "Финикса" - 6:20 минуты. Пятый номер драфта-2013 получил 1 очко (0/2 двухочковые, 1/2 штрафные), 3 подбора и 1 передачу при 2 фолах.
Заметим, что 1 набранное очко для А.Леня является повторением худшего показателя в матчах нынешнего сезона.
Примечательно, что защитник "Санс" Эрик Бледсо провел результативную игру - 41 очко. В составе "Клипперс" 29 пунктов оформил Блейк Гриффин.
Напомним, что "Финикс" замыкает таблицу Западной конференции НБА - 15 побед и 34 поражения.
Как сообщал УНН, "Финикс" и "Сакраменто" рассмотрели вариант обмена с участием А.Леня.