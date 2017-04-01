О.Харлан і О.Верняєва визнали найкращими спортсменами України 2016 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На головній спортивній арені країни НСК “Олімпійський” відбулася щорічна Всеукраїнська урочиста церемонія “Герої спортивного року”, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

В одній із головних номінацій церемонії спортсменкою 2016 року України було визнано фехтувальницю Ольгу Харлан. У чоловіків кращим спортсменом року став гімнаст Олег Верняєв.

“Найкращою командою року” обрано жіночу збірну України з фехтування на шаблях у складі О.Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук, Олени Вороніної, котрі ставали срібними призерками Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

Примітно, що у номінації “найкращий спортсмен року” за народним вибором став чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з веслування на каное (200м) Юрій Чебан, а кращою у жінок визнано бронзову призерку ОІ-2016 гімнастку Ганну Різатдінову.
До вашої уваги переможці в інших номінаціях:

“Разом з олімпійцями” (неолімпійські види спорту): Анна Музичук — чемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в командній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з бліцу.

“Олімпійська надія України”: Христина Дмитренко — чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з біатлону (гонка переслідування).

“Сильні духом” (паралімпійські види спорту): Максим Крипак — володар 5 “золотих” та 3 срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового апарату).

“Найкращий тренер року”: В’ячеслав Сорокін — особистий тренер Юрія Чебана.

Додамо, що окрім численної кількості зірок українського спорту на урочистий захід, організований Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту, завітав виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич.

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