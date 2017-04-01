О.Харлан и О.Верняева признали лучшими спортсменами Украины 2016
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На главной спортивной арене страны НСК “Олимпийский” состоялась ежегодная Всеукраинская торжественная церемония “Герои спортивного года”, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В одной из главных номинаций церемонии спортсменкой 2016 года Украина была признана фехтовальщицу Ольгу Харлан. У мужчин лучшим спортсменом года стал гимнаст Олег Верняев.
“Лучшей командой года” избран женскую сборную Украины по фехтованию на саблях в составе О.Харлан, Елены Кравацкая, Алины Комащук, Елены Ворониной, которые становились серебряными призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Примечательно, что в номинации “лучший спортсмен года” по народным выбором стал чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по гребле на каноэ (200м) Юрий Чебан, а лучше у женщин признано бронзового призера ОИ-2016 гимнастку Анну Ризатдинова.
Вашему вниманию победители в других номинациях:
“Вместе с олимпийцами” (неолимпийские виды спорта): Анна Музычук — чемпионка Всемирной шахматной Олимпиады в индивидуальном первенстве, бронзовый призер Всемирной шахматной Олимпиады в командном первенстве. Чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка мира по блицу.
“Олимпийская надежда Украины” Кристина Дмитренко — чемпионка ИИ зимних Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (гонка преследования).
“Сильные духом” (паралимпийские виды спорта): Максим Крипак — обладатель 5 “золотых” и 3 серебряных медалей Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию (поражение опорно-двигательного аппарата).
“Лучший тренер года”: Вячеслав Сорокин — личный тренер Юрия Чебана.
Добавим, что кроме многочисленного количества звезд украинского спорта на торжественное мероприятие, организованное Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта, посетил исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич.