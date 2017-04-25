О.Дубинський пророкує вручення підозри заступнику Нацбанку К.Рожковій у травні

“За моїми даними, наступну підозру НАБУ планує вручити заступнику глави Нацбанку Катерині Рожковій. Підстави — можливі зловживання службовим становищем при видачі рефінансування "Платинум Банку" і ряду інших комерційних фінустанов. Це відбудеться або перед, або відразу після травневих свят. Якщо підозрювана не втече, до чого її схиляють порадники з Адміністрації президента”, — написав О.Дубинський.

Також він зазначив, що в згаданому кримінальному провадженні свідком виступає екс-підлеглий К.Рожкової, екс-директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Завадецький.

Як повідомляв УНН, 29 березня у Національному банку України детективи НАБУ проводили обшуки.

Розслідування проводиться в тому числі через кредити рефінансування “Платинум банку”.

Раніше експерти банківського ринку повідомляли, що керівництво Нацбанку намагалося докапіталізувати “Платинум банк” за рахунок кредитного портфеля банку “Михайлівський”. Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, а проти екс-голови правління І.Дорошенко ініціював кримінальне переслідування.